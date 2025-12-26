Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تأهل منتخب مصر لدور الـ(16) ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بفوزه على نظيره جنوب أفريقيا (1 – 0) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب أدرار في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في المغرب.

وبهذه النتيجة يُعد فوز المنتخب المصري الثاني، بعد تعلبه في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي (2 – 1)، ليرفع رصيده إلى (6) نقاط في صدارة المجموعة، ويتأهل لدور الـ(16) متصدرًا للمجموعة، بينما بقي رصيد جنوب أفريقيا عند (3) نقاط في المركز الثاني.

قد يهمّك أيضاً
تمساح ضخم يثير ذعر الأهالي بقرية مصرية

تمساح ضخم يثير ذعر الأهالي بقرية مصرية

كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي

كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي

وسيواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة نظيره الأنجولي، بينما تلعب جنوب أفريقيا مع زيمبابوي وذلك يوم الاثنين القادم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تمساح ضخم يثير ذعر الأهالي بقرية مصرية
حصاد اليوم

تمساح ضخم يثير ذعر الأهالي بقرية مصرية

حصاد اليوم