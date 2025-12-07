Icon

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٨ مساءً
تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

سجلت منطقة تبوك أعلى معدل لكميات الأمطار بـ(118,5) ملم، في محطة رصد السرور بمدينة تبوك، ضمن (4) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محطة بئر بن هرماس بالمنطقة (13.6) ملم، وشقري – تبوك (6,6) ملم، ومركز صحي شقري – تبوك (5,6) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجلت (47) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (المدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف).

وأوضح التقرير أن منطقة المدينة المنورة سجلت (43,4) ملم في النبات- ينبع البحر، و(28.8) ملم في نبط – ينبع البحر، و(4.6) ملم في عشيرة – خيبر، و(4.0) ملم في ميناء ينبع، وسجلت منطقة الحدود الشمالية (2,5) ملم في محطة الجراني بطريف، و(2.1) ملم في مطار طريف، و(1.0) ملم في مركز حرس الحدود بطريف، وسجلت منطقة الجوف (3.8) ملم في مطار القريات، و(1,8) ملم في القريات، و(1.5) ملم في محطة رصد منوه بالقريات.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة من خلال زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4oD9rUk.

