تجربة عالمية ترصدها “المواطن”.. بوليفارد وورلد يجمع ثقافات متعددة في يوم واحد

شهدت منطقة بوليفارد وورلد يوم أمس الاثنين 1 ديسمبر 2025 إقبالًا لافتًا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث قدّمت للزوار تجربة عالمية متكاملة تجمع بين ثقافات متعددة في مكان واحد.

وتمكنت المنطقة من محاكاة أجواء دول مختلفة عبر مساحات تفاعلية تمزج بين الفن والترفيه والطابع الحضاري، ما منح الزائر شعوراً بالانتقال بين وجهات عالمية دون مغادرة الرياض.

مستويات التنظيم عالية

وخلال الجولة الميدانية التي أجرتها “المواطن“، بدت مستويات التنظيم عالية، إذ تواجدت فرق العمل في مختلف المسارات لتقديم الدعم والإرشاد، فيما عكس الطاقم انسجاماً واضحاً في إدارة حركة الزوار رغم كثافة الحضور. كما أسهم الأستاذ فهد البراك بدور بارز في تسهيل التنقل بين الزونات والإجابة على الاستفسارات، مع ضمان انسيابية التجربة لجميع الزائرين.

وفي إطار رصد الانطباعات، عبّرت إحدى الزائرات عن رضاها قائلة إنها شعرت وكأنها «سافرت إلى أكثر من مكان في يوم واحد»، مؤكدة أن تنوع الزونات وطريقة عرض الثقافات المختلفة أتاحا لها تجربة شبيهة برحلة حقيقية خارج المملكة خلال وقت قصير.

مستوى احترافي للموظفين

كما لفت اهتمام الزوار المستوى الاحترافي للموظفين، حيث برز حضورهم بابتسامة دائمة وتعامل لبق، إضافة إلى حرصهم على توجيه الزوار وتنظيم الحركة داخل الموقع، مما عزز من جودة التجربة العامة وأسهم في خلق أجواء مريحة وممتعة.

ولم تقتصر التجربة على الكبار؛ إذ شهدت مساحات الألعاب الخاصة بالأطفال حيوية كبيرة، مع أنشطة ترفيهية جذبت الصغار وأتاحت لهم اللعب والاكتشاف بحرية. وبدا واضحاً أن الأطفال يعيشون لحظات مليئة بالمرح مع الشخصيات التفاعلية والألعاب المنتشرة.

واستوقفت الزوار منطقة الحيوانات الأليفة التي احتضنت أنواعاً مختلفة من الحيوانات الآمنة والمعتنى بها، مما أضفى بعداً ترفيهياً إضافياً وجذب العائلات والأطفال لالتقاط الصور والتفاعل المباشر معها.

وفي ختام الجولة، بدت بوليفارد وورلد وجهة تستحق الزيارة مراراً لما توفره من تنوع ثقافي وتنظيم احترافي وتجارب مبتكرة تلائم مختلف الفئات. وقد أكدت هذه الفعالية استمرار موسم الرياض في تقديم محتوى ترفيهي عالمي يدمج الإبداع بالمتعة، وينقل الزوار إلى عوالم جديدة ضمن حدود العاصمة.