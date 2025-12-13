تجمع مكة الصحي يُفعّل مبادرة “10KSA” بمراكز الرعاية الصّحية الأوليّة

فعّل تجمع مكة المكرمة الصحي المبادرة الوطنية “10KSA” لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من أمراض السرطان في مراكز الرعاية الصّحية الأوليّة، ضمن جهوده في تعزيز الوعي الصّحي ورفع مستوى جودة الحياة.

وأوضح التجمع، أن الفعالية تشمل تنفيذ برامج توعوية وأنشطة تثقيفية تحث على الكشف المُبكر للسرطان، وممارسة النّشاط البدني بانتظام وتناول غذاء صحّي متوازن، مشيرًا إلى أن الأنشطة تستهدف مختلف فئات المجتمع، حيث نفذت الفعاليات في جميع منشآت التجمع.

وأكد مضيه في تحقيق أهدافه الصّحية الوقائية والخطوات الاستباقية للأمراض المختلفة وتحقيق الصّحة المجتمعية والكشف المبكر عن الأمراض، وحرصه على توفير جميع سبل الوقاية والعلاج من مختلف أنواع السرطان، وتعزيز الوقاية لتقليل فرص الإصابة بالسرطان وزيادة فرص العلاج.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدور تجمع مكة المكرمة الصحي في دعم المبادرات الوطنية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وجعل الإنسان محور الرعاية الصحية لتعزيز لوقاية والجودة تحقيقًا لمستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.