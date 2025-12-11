تجهيزات متقدمة في جناح الأمن والحماية بمعرض واحة الأمن في مهرجان الإبل

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية (واحة الأمن)، تحت شعار أصالة وأمن، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.

ويضم جناح القوات أحدث التجهيزات المتقدمة التي تعزز من القدرات الأمنية، وتسهم في رفع كفاءة العمل الميداني.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميادين للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا، وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ(10) صباحًا حتى الـ(8) مساءً، عدا يوم الجمعة من الـ(1) مساءً حتى الـ(8) مساءً.