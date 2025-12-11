تجهيزات متقدمة في جناح الأمن والحماية بمعرض واحة الأمن في مهرجان الإبل

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية (واحة الأمن)، تحت شعار أصالة وأمن، لتعزيز منظومة الأمن والسلامة والتنمية واستدامة البيئة في المملكة.
ويضم جناح القوات أحدث التجهيزات المتقدمة التي تعزز من القدرات الأمنية، وتسهم في رفع كفاءة العمل الميداني.
يذكر أن معرض وزارة الداخلية يشمل ميادين للرماية وعروضًا عسكرية وفلكلورًا شعبيًا، وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ(10) صباحًا حتى الـ(8) مساءً، عدا يوم الجمعة من الـ(1) مساءً حتى الـ(8) مساءً.