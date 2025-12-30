Icon

الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن Icon طيران ناس يدعم بطولة النخبة للبوتشيا كناقلٍ رسمي ضمن برامجه لتمكين ذوي الإعاقة Icon تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي Icon ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية Icon التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة Icon القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي Icon بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير Icon ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية Icon ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير  Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ليكون القناة الرسمية المعتمدة لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢١ مساءً
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اليوم الثلاثاء، تدشين الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي على منصة «إكس».

وتفصيلا، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، عن تدشين الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي على منصة «إكس»، بالمعرّف (CJFCSpox@) ، ليكون القناة الرسمية المعتمدة لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية وإبراز جهود التحالف.

قد يهمّك أيضاً
متحدث التحالف ينفي مزاعم تسليم جثة شقيق قيادي حوثي

متحدث التحالف ينفي مزاعم تسليم جثة شقيق قيادي حوثي

التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب

التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد