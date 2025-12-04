تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بـ 12,591 خريجًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس الأربعاء، بـتخريج 12,591 متدربًا ومتدربة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2025م، وذلك في إستاد الأول بارك بجامعة الملك سعود.

وقال معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل خلال كلمته: “إن القطاع الصحي يشهد اليوم في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- مسيرة تحول صحي استثنائي، جعلها محط اهتمام الكثير، وقدمها لتكون مركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وهو امتداد لما يحظى به القطاع الصحي من أولوية واهتمام، في وطن يجعل “صحة الإنسان أولًا”.

تحول صحي

وأضاف معاليه: “إن النمو الذي تشهده برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، هو أحد نتائج تحولنا الصحي، إذ نحتفي اليوم بتخريج أكثر من 12,500 متدرب ومتدربة، يمثلون مختلف التخصصات الصحية في برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية لعام 2025م، وهي كوكبة متميزة من الخريجين الشغوفين بالعلم والمعرفة، المدفوعين بالرغبة والتعاطف، للإسهام في رفع جودة الرعاية الصحية، ورفع متوسط العمر المتوقع للمواطن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م”.

وأثنى معاليه على البعد الدولي الذي وصل إليه البورد السعودي، إذ بلغ عدد خريجي برامج البورد من المتدربين الدوليين، لأكثر من 3500 خريج وخريجة، في مختلف التخصصات الصحية منذ انطلاقة البورد، معربًا عن فخره لاختيارهم المملكة العربية السعودية كوجهة تدريبية لهم.

رسالة للخريجين والخريجات

ووجه وزير الصحة رسالته للخريجين والخريجات من داخل وخارج المملكة قائلًا: “أنتم اليوم لا تحملون شهادة تخرج فحسب، بل تحملون رسالة الإنسانية والأمل لكل مستفيد، وتحملون ثقة وطن يراهن عليكم في حماية صحة الإنسان وصناعة مستقبل أكثر جودة للحياة، نفخر بكم ونعتز بما حققتم، ونثق أن القادم على أيديكم سيكون أكثر إشراقًا وأملًا”، مقدمًا شكره لأهالي الخريجين والخريجات على دعمهم أبنائهم طيلة مسيرة التدريب.

من جانبه رفع الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، الشكر والعرفان على الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للمنظومة الصحية وللممارسين الصحين، من دعمٍ وتمكينٍ يعزّزان مكانةَ المملكة بصفتها وجهة رائدة في التعليم والتدريب الصحي، تتويجًا لرحلة التحول الصحي في المملكة لتنعكس بشكل مباشر على تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودتها وكفاءتها، تحقيقًا لمستهدفاتِ رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى تطور برامج البورد السعودي التي خرجت اليوم 5691 خريجًا، قدمت أعلى مستويات التأهيل لإعداد كوادر صحية متميزة بكفاءة عالية، ونموذج احترافي يُحتذى به عالميًا، إضافة إلى إسهام الأكاديمية الصحية في تأهيل الكوادر الوطنية عبر برامجَ متنوّعة تُلبّي احتياجات المنظومة الصحية ومقدّمي الرعاية الصحية، مما يوفّر فرصًا مهنيةً تعزّز التحوّل في القطاعِ الصحي، إذ بلغ عدد خريجي الأكاديمية الصحية 6900 خريج وخريجة في ثمانية برامجٍ تأهيلية نوعية.

وشهد الحفل، حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والخريجين وأهاليهم، فيما أدى الخريجون والخريجات القسم.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي وزير الصحة الجهات المشاركة في رعاية الحفل، ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.