تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن أسرّة التسمير الاصطناعي Tanning beds لا تُسبب أضراراً سطحية للجلد فحسب، بل تُسرّع شيخوخته على المستوى الجيني، وتزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد الخبيث (الميلانوما)، حتى في المناطق التي لا تتعرض عادة لأشعة الشمس.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في دورية Science Advances، ونقلها موقع “ScienceAlert” العلمي، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن أجهزة التسمير الاصطناعية قد يرفع خطر الإصابة بالميلانوما بما يقارب ثلاثة أضعاف، مع تسجيل أول دليل مباشر على أنها تُحدث طفرات وراثية مهيِّئة للسرطان في كامل سطح الجلد المُعرّض.

طفرات خفية في الجلد السليم

وقال الباحث المشارك في الدراسة، الدكتور بيدرام غيرامي، المتخصص في أبحاث سرطان الجلد بجامعة نورث وسترن الأميركية، إن الفريق رصد تغيرات جينية خطيرة حتى في الجلد السليم ظاهرياً، أي في مناطق لا تحتوي على شامات أو آفات جلدية.

وأضاف: “وجدنا طفرات جينية تمهيدية للإصابة بالميلانوما في جلد يبدو طبيعياً تماماً، وهذا أمر لم يتم توثيقه من قبل”.

مقارنة واسعة النطاق

واعتمد الباحثون على تحليل سجلات طبية لأكثر من 32 ألف مريض تلقوا علاجاً جلدياً في جامعة نورث وسترن، من بينهم نحو 3 آلاف شخص لديهم تاريخ موثق مع استخدام أسرّة تسمير الجلد. وتمت مقارنة هذه المجموعة بمجموعة مماثلة من حيث العمر والجنس دون تاريخ للتسمير الاصطناعي.

وأظهرت النتائج أن نسبة الإصابة بالميلانوما بلغت 5.1% بين مستخدمي أسرّة التسمير، مقابل 2.1% فقط لدى غير المستخدمين. وحتى بعد ضبط العوامل المؤثرة مثل العمر والجنس والتاريخ العائلي وحروق الشمس، ظل خطر الإصابة أعلى بنحو 2.85 مرة لدى مستخدمي التسمير الداخلي.