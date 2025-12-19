تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير

قالت منصة مساند إن تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية إلزاميًا على جميع أصحاب العمل ابتداءً من 1 يناير 2026.

وبحسب الإخبارية، يهدف القرار لحفظ حقوق الأطراف التعاقدية، وضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها على المستفيدين.

وبدأت المنصة، تطبيق القرار على العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة إلى السعودية في 2024/7/1، بهدف تقليل التعاملات النقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وزيادة سرعتها وموثوقيتها.

واعتبارا من يناير 2025 تم تطبيق القرار على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين، وفي يوليو 2025 طبق القرار على أصحاب العمل الذين لديهم 3 عمال منزليين فأكثر، وفي أكتوبر 2025 دخل القرار حيز التنفيذ على أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، وفي مطلع يناير 2026 سيتم تطبيق القرار على جميع العمالة المنزلية.