تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية إلزاميًا 1 يناير الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟ وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام
قالت منصة مساند إن تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية إلزاميًا على جميع أصحاب العمل ابتداءً من 1 يناير 2026.
وبحسب الإخبارية، يهدف القرار لحفظ حقوق الأطراف التعاقدية، وضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها على المستفيدين.
وبدأت المنصة، تطبيق القرار على العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة إلى السعودية في 2024/7/1، بهدف تقليل التعاملات النقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وزيادة سرعتها وموثوقيتها.
واعتبارا من يناير 2025 تم تطبيق القرار على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين، وفي يوليو 2025 طبق القرار على أصحاب العمل الذين لديهم 3 عمال منزليين فأكثر، وفي أكتوبر 2025 دخل القرار حيز التنفيذ على أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، وفي مطلع يناير 2026 سيتم تطبيق القرار على جميع العمالة المنزلية.