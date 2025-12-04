الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 تخصيص يوم الثلاثاء للدراسة والعمل عن بُعد في جامعة الأمير سلطان اكتمال القمر العملاق الأخير لعام 2025 اليوم
وجَّه صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان بتخصيص يوم الثُّلاثاء من كلِّ أسبوع ليكون للدراسة والعمل عن بُعد لجميع منسوبي الجامعة ابتداءً من الفصل الدراسيِّ الثاني من العام الأكاديمي الحالي.
وهذه الخطوة تسبقها منهجية للجامعة في ضوء جاهزيَّتها الرَّقميَّة؛ التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل للوقت، ولتقنيات العمل -عن بُعد- وقطعت الجامعة في تطويرها شوطًا كبيرًا، وستخضع المبادرة وفق توجيه سموه، للحوكمة المناسبة وللمراقبة والدراسة والتقويم بسبلٍ متعدِّدة منها الذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان فاعليتها بوصفها مؤثِّرًا إيجابيًّا في مسيرة العمل الأكاديميِّ والإداريِّ.