تدريب أكثر من ألفي متدرب من ذوي الإعاقة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية 

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات من ذوي الإعاقة الملتحقين ببرامجها التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية للعام التدريبي 1446 هـ قد بلغ (2105) متدربًا ومتدربة.

وتولي المؤسسة ببالغ الأهمية هذه الفئة، حيث توفر تدريبًا يتلاءم مع طبيعة ومستوى الإعاقة، كي لا تشكل عقبةً أمام اكتسابهم للمهارات وتطوير قدراتهم الشخصية، مما يكفل لهم إيجاد فرص متكافئة مع زملائهم من أبناء وبنات الوطن.

وتتنوع جهود المؤسسة في هذا الجانب بدءًا من استحداث إدارة تُعنى بالمتدربين من فئة ذوي الإعاقة وبالبرامج التدريبية المقدمة لهم، وهي (إدارة التقنية الخاصة)، كما صُمِّمَت برامج التدريب في قسم التقنية الخاصة لتخصصات (التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي للمعاقين سمعيًّا).

تدريب أكثر من ألفي متدرب من ذوي الإعاقة

إضافةً إلى ذلك، أتيحت فرصة التحاق المتدربين والمتدربات من أنواع إعاقة أخرى في جميع برامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بما يتناسب مع نوع الإعاقة، وتم الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة نوع الإعاقة، تسهيلًا لأعمال القبول بالمنشآت، كما تدعم المؤسسة التحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لهم في الكليات العالمية، وتقدم مكافآت مالية حسب مستوى الإعاقة.

وفي هذا السياق، قال نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي: “إن التزام المؤسسة بتدريب ذوي الإعاقة يأتي من إيماننا العميق بقدراتهم وإسهاماتهم في المجتمع، نحن نسعى لتصميم برامج تدريبية تتميز بالشمولية والدقة لتلبية احتياجات هذه الفئة، ونعمل بجد لإزالة أي عقبات قد تعرقل مسيرتهم التعليمية”.

يُذكر أن المؤسسة تسعى للمساهمة في توحيد الجهود المبذولة في تدريب هذه الشريحة من المجتمع، من خلال عقد اتفاقيات مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لبحث ودراسة وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع هذه الفئة الغالية، تكسبهم المهارات اللازمة ليُسهموا بدورهم في الحركة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.