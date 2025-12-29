Icon

تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة “رافد الحرمين” Icon تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية Icon ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن Icon تونس تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال Icon 16 قتيلًا في حريق بدار لرعاية المسنين بإندونيسيا Icon أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة Icon التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي Icon سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة Icon طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة “رافد الحرمين”

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة “رافد الحرمين”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استأنفت مبادرة رافد الحرمين التي أطلقتها جامعة أمِّ القرى، ممثلةً في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ممثلةً في مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن عامها الثالث على التوالي، ضمن جهودها المستمرة في تدريب وتأهيل العاملين في منظومة الحج والعمرة.

وتبدأ المبادرة موسمها الحالي ببرنامج لتدريب المراقبين الميدانيين، حيث يستهدف ما يقارب 320 مراقبًا ميدانيًّا في قطاع الحج والعمرة، وذلك من خلال حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الميداني، وتعزيز المهارات المهنية، وفي مقدمتها مهارات: خدمة العملاء، والتواصل الفعّال، وإدارة المواقف الميدانية.

قد يهمّك أيضاً
موسم الحج 1445 .. المملكة تسخّر جهودها لراحة ضيوف الرحمن

موسم الحج 1445 .. المملكة تسخّر جهودها لراحة ضيوف الرحمن

وتأتي هذه البرامج امتدادًا لدور جامعة أم القرى في دعم القطاعات الحيوية، والإسهام في تطوير رأس المال البشري؛ بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد