تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة “رافد الحرمين”

استأنفت مبادرة رافد الحرمين التي أطلقتها جامعة أمِّ القرى، ممثلةً في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ممثلةً في مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن عامها الثالث على التوالي، ضمن جهودها المستمرة في تدريب وتأهيل العاملين في منظومة الحج والعمرة.

وتبدأ المبادرة موسمها الحالي ببرنامج لتدريب المراقبين الميدانيين، حيث يستهدف ما يقارب 320 مراقبًا ميدانيًّا في قطاع الحج والعمرة، وذلك من خلال حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الميداني، وتعزيز المهارات المهنية، وفي مقدمتها مهارات: خدمة العملاء، والتواصل الفعّال، وإدارة المواقف الميدانية.

وتأتي هذه البرامج امتدادًا لدور جامعة أم القرى في دعم القطاعات الحيوية، والإسهام في تطوير رأس المال البشري؛ بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر.