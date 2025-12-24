تدشين رحلات طيران ناس المباشرة بين موسكو وجدة يخدم أول أفواج المعتمرين

أطلق طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط ، عملياته التشغيلية المباشرة بين موسكو وجدة، حيث نقلت الرحلة الافتتاحية 100 مسافراً من المعتمرين من جمهورية روسيا الاتحادية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الربط الجوي مع العاصمة الروسية، وفي إطار خططها للتوسع التشغيلي الرامية لمواكبة المستهدفات الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.

وشهدت الرحلة تفعيل معايير الخدمة المخصصة للسوق الروسي من خلال طاقم ضيافة يتحدث اللغة الروسية، لضمان كفاءة تجربة السفر وتقديم خدمات نوعية على متن الطائرة. كما تم استكمال إجراءات استقبال الضيوف وتسهيل وصولهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بما يعكس الجاهزية التشغيلية لاستيعاب التدفقات المتزايدة من هذا المسار.

وبدأ طيران ناس رسمياً تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية منتظمة تربط بين مطار فنوكوفو الدولي في موسكو وجدة اعتباراً من 23 ديسمبر، ليضيف هذا المسار الاستراتيجي إلى خط (الرياض-موسكو) الذي دُشن في أغسطس الماضي، كأول خدمة جوية منتظمة تربط بين العاصمتين عبر ناقل جوي سعودي، مما يكرس الحضور التنافسي للشركة في السوق الروسية.

ويندرج هذا التوسع في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو، المنبثقة من شعار “نربط العالم بالمملكة”، وبالتوازي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الوطنية من ربط المملكة بـ 250 وجهة دولية، والوصول إلى 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، إضافة إلى دعم أهداف “برنامج ضيوف الرحمن” في رفع كفاءة وصول المعتمرين إلى الحرمين الشريفين.

يُذكر أن طيران ناس، بصفته الناقل الاقتصادي الرائد وأول شركة طيران تُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يدير شبكة تشغيلية واسعة تضم 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية في 30 دولة، بواقع يتجاوز 2000 رحلة أسبوعية. وقد نجح الناقل في خدمة أكثر من 80 مليون مسافر منذ انطلاقه في عام 2007، ويستهدف رفع وجهاته إلى 165 وجهة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.