تراجع أسعار الذهب اليوم عن مستوياتها القياسية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، عن مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الجمعة، مع استيعاب الأسواق للتطورات الجيوسياسية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى انخفاض عوائد السندات، كما يعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح في ظل صمود الدولار.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات 98.06 نقطة مقابل 98.2 نقطة في ختام تعاملات يوم الجمعة.

وجرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بسعر 4472.40 دولارًا للأوقية بانخفاض نسبته 1.8% عن مستواها يوم الجمعة وكان 4552.70 دولارًا للأوقية، وكانت الأسعار قد سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى لها على الإطلاق وكان 4584 دولارًا.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار اليوم، فإنها تزيد بنسبة 0.10% عن مستواها الأسبوع الماضي وبنسبة 5.2% في الوقت نفسه من الشهر الماضي، وارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 145% خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما تراجع سعر الذهب في العقود الفورية عن أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 4550.11 دولارًا للأوقية الذي تم تسجيله في تداولات يوم الجمعة، وجرى تداول الذهب في العقود الفورية عند مستوى 4452.92 دولارًا للأوقية.

وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تقلبات حادة، تراوحت أسعار الفضة بين 73.52 دولارًا و82.62 دولارًا للأوقية، وجرى تداولها اليوم بسعر 74.19 دولارًا للأوقية، بانخفاض نسبته 3.9% عن مستواه في جلسة التداول الماضية، وتراوحت أسعار البلاتين بين 2267.30 و2584.20 دولارًا للأوقية خلال تداولات اليوم.