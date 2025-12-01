Icon

تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
المواطن - فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلًا 4221.68 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 4261.60 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 57.59 دولارًا، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1669.15 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 2.3% إلى 1483.51 دولارًا.

