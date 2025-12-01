تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلًا 4221.68 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 4261.60 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 57.59 دولارًا، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1669.15 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 2.3% إلى 1483.51 دولارًا.