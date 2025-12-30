Icon

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط قليلًا اليوم، بعد ارتفاعها أكثر من (2%) في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” 21 سنتًا، ما نسبته (0.3%) لتصل إلى (61.73) دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، (20) سنتًا، ما يعادل (0.3%) ليسجل (57.88) دولارًا.

