تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%

تراجعت أسعار النفط قليلًا اليوم، بعد ارتفاعها أكثر من (2%) في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” 21 سنتًا، ما نسبته (0.3%) لتصل إلى (61.73) دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، (20) سنتًا، ما يعادل (0.3%) ليسجل (57.88) دولارًا.