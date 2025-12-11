Icon

تراجع الدولار بعد قرار الفائدة الأمريكية

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٥ مساءً
تراجع الدولار بعد قرار الفائدة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

تراجع الدولار اليوم، متخليًا عن مكاسبه التي حققها على مدى يومين، إذ قلص المستثمرون مراكزهم تحسبًا لخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي أواخر المعاملات، انخفض الدولار (0.3%) مقابل العملة اليابانية إلى (156.45) ينًا، في حين تراجع مؤشر الدولار (0.2%) ليصل إلى (99.067)، فيما صعد اليورو (0.1%) ليصل إلى (1.1643).

وهبطت العملة اليابانية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو عند (182.59) ينًا، وتراجع اليورو في أحدث المعاملات (0.1%) ليصل إلى (182.85) ينًا.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي، إذ صعد (0.1%) ليصل إلى (1.3864) دولار كندي.

