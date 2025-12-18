Icon

تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٥ مساءً
تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية
المواطن - فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار فيما اقتربت الفضة من مستواها القياسي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (4324.47) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.4%) إلى (4355.70) دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار قليلًا اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع أمس، وعادة يزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وسجلت الفضة في المعاملات الفورية (66.02) دولارًا للأوقية, بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ (66.88) دولارًا في الجلسة السابقة.

