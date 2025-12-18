تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية

فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر” السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار فيما اقتربت الفضة من مستواها القياسي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (4324.47) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.4%) إلى (4355.70) دولارًا.
وارتفع مؤشر الدولار قليلًا اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع أمس، وعادة يزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وسجلت الفضة في المعاملات الفورية (66.02) دولارًا للأوقية, بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ (66.88) دولارًا في الجلسة السابقة.