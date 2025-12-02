تراجع سعر الذهب اليوم 

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
شهد الذهب تراجعاً طفيفاً في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له خلال ستة أسابيع، وسط موجة جني أرباح وترقّب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات اقتصادية قد تعزّز توقعات خفض الفائدة.
وتراجع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلاً 4222.93 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.
كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 4256.30 دولار، وفقاً لرويترز.
وتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة “سي إم إي” أن الأسواق تُقدّر احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 88%.
وفي هذا السياق، أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أنه سيكون راضياً بتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي إذا وقع عليه الاختيار، فيما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إمكانية حسم التعيين قبل عيد الميلاد. ويشارك هاسيت الرئيس الأميركي دونالد ترامب رؤيته الداعية إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يصب عادة في صالح الذهب الذي يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة.
ويتابع المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات المؤثرة، أبرزها أرقام التوظيف لشهر نوفمبر المقرر صدورها غداً الأربعاء، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المنتظر صدوره يوم الجمعة. كما تُرتقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الذي قد يقدم إشارات إضافية حول مستقبل السياسة النقدية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1% إلى 57.40 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1652.05 دولار، بينما سجّل البلاديوم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.22% ليصل إلى 1427.22 دولار.