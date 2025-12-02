تراجع سعر الذهب اليوم 

شهد الذهب تراجعاً طفيفاً في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له خلال ستة أسابيع، وسط موجة جني أرباح وترقّب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات اقتصادية قد تعزّز توقعات خفض الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلاً 4222.93 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 4256.30 دولار، وفقاً لرويترز.

وتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة “سي إم إي” أن الأسواق تُقدّر احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 88%.

وفي هذا السياق، أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أنه سيكون راضياً بتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي إذا وقع عليه الاختيار، فيما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إمكانية حسم التعيين قبل عيد الميلاد. ويشارك هاسيت الرئيس الأميركي دونالد ترامب رؤيته الداعية إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يصب عادة في صالح الذهب الذي يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة.

ويتابع المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات المؤثرة، أبرزها أرقام التوظيف لشهر نوفمبر المقرر صدورها غداً الأربعاء، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المنتظر صدوره يوم الجمعة. كما تُرتقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الذي قد يقدم إشارات إضافية حول مستقبل السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1% إلى 57.40 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1652.05 دولار، بينما سجّل البلاديوم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.22% ليصل إلى 1427.22 دولار.