تراجع سعر الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تراجع سعر الذهب أمس، عقب موجة ارتفاع قياسية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 4479.38 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 4502.8 دولار عند التسوية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة مستوى تاريخيًا جديدًا عند 71.94 دولارًا مرتفعة بنسبة 0.7%، أما البلاتين فقد تراجع بنسبة 2.4% مسجلًا 2220.44 دولارًا، كما هبط البلاديوم بأكثر من 9% ليصل إلى 1683.58 دولارًا للأونصة.