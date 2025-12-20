Icon

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف Icon محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال Icon أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon وظائف شاغرة في التركي القابضة Icon ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة Icon عادات يومية تزيد دهون البطن Icon طقس شديد البرودة ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو Icon قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية التي حملت اسم “عين الصقر”، ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا، كانت ناجحة جداً.

وأضاف قائلاً في كلمة ألقاها أمام مؤيّديه في ولاية كارولاينا الشمالية السبت، “لقد أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة”، وفقا لـ”العربية”.

قد يهمّك أيضاً
نشرها الديمقراطيون.. ترامب يعلق على صوره مع إبستين

نشرها الديمقراطيون.. ترامب يعلق على صوره مع إبستين

ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام

ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام

وشدد ترامب على أنه “حقق السلام في الشرق الأوسط”، مردفاً ” لدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام”.، واعتبر أن بلاده تعيد السلام إلى مناطق عدة حول العالم من خلال القوة.

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن أنه “ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء متفرقة وسط سوريا بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية”، مضيفا أنه تم استخدام “أكثر من 100 نوع ذخيرة موجهة بدقة” ضد مواقع يسيطر عليها داعش”

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نشرها الديمقراطيون.. ترامب يعلق على صوره مع إبستين
العالم

نشرها الديمقراطيون.. ترامب يعلق على صوره مع...

العالم