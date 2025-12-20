ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية التي حملت اسم “عين الصقر”، ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا، كانت ناجحة جداً.

وأضاف قائلاً في كلمة ألقاها أمام مؤيّديه في ولاية كارولاينا الشمالية السبت، “لقد أصَبنا كل هدف بدقة مطلقة”، وفقا لـ”العربية”.

وشدد ترامب على أنه “حقق السلام في الشرق الأوسط”، مردفاً ” لدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام”.، واعتبر أن بلاده تعيد السلام إلى مناطق عدة حول العالم من خلال القوة.

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن أنه “ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء متفرقة وسط سوريا بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية”، مضيفا أنه تم استخدام “أكثر من 100 نوع ذخيرة موجهة بدقة” ضد مواقع يسيطر عليها داعش”