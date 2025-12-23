Icon

قال إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم شخصاً يدعم خفض أسعار الفائدة

ترامب: من يعارضني لن يقود الفيدرالي الأمريكي

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
ترامب: من يعارضني لن يقود الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي شخص يخالفه الرأي لن يصبح رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأضاف ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يريد ⁠من الرئيس التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق في وضع جيد.

وقبل أيام، أعلن ترامب أنه أجرى مقابلة مع عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر وولر بصفته مرشحاً لخلافة جيروم باول في منصب رئيس المجلس، وأثنى عليه بقوة ووصفه بأنه شخص عظيم.

3 أو 4 مرشحين نهائيين

وأضاف ترامب أن هناك ثلاثة أو أربعة مرشحين نهائيين لا يزالون يتنافسون على منصب رئيس “مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وسُئل ترامب أيضاً عن رأيه في عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، فوصفها بأنها رائعة، وفقاً لـ “رويترز”.

وتنتهي فترة رئاسة باول البالغة أربع سنوات في مايو المقبل، وقال ترامب إنه يريد خلفاً له يدعم سياسة نقدية مواتية للنمو.

وإلى جانب وولر وبومان، هناك اثنان آخران مرشحان لتولي هذا المنصب، وهما المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش.

وقال ترامب إن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي القادم سيكون شخصاً يؤمن بخفض أسعار الفائدة “بشكل كبير”.

 

