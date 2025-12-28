ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي

Icon

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، عن إجرائه اتصالا هاتفيا “مثمرا للغاية” بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب على منصة “تروث سوشال”: “أجريتُ للتو اتصالًا هاتفيًا جيدًا ومثمرًا للغاية مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وذلك قبل لقائي، ظهر اليوم، مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي”.

وأضاف: “سيُعقد اللقاء في قاعة الطعام الرئيسية في مارالاغو. وسائل الإعلام مدعوّة للحضور. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي في الكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن “المحادثة بأكملها دارت في جو ودي”.

وتابع: “اتفق الطرفان على التحدث مجددا عبر الهاتف بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي وزيلينسكي”.

وأشار إلى أن “بوتين وترامب يعتقدان أنه ينبغي لأوكرانيا اتخاذ قرار بشأن دونباس دون تأخير”.

وأبرز: “ترامب أصغى بعناية إلى تقييم روسيا لآفاق تسوية النزاع في أوكرانيا.. والرئيسان يريان أن وقف إطلاق النار المؤقّت الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع”.

وكان زيلينسكي كشف أنه سيوضح خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي، الأحد، أن كييف لن تقبل بأي استسلام أو سلام مفروض من موسكو.

