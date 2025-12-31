“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025 ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال المغرب يعتقل 118 شخصًا بسبب التلاعب في تذاكر كأس أمم أفريقيا مجلس الأمن يمدد ولاية قوة “أندوف” بالجولان لـ6 اشهر الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن
صدرت الموافقة بترقية الشيخ / بدر بن عبدالرحمن اليوسف، للمرتبة الثانية عشرة، من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
“المواطن” تهنئ الشيخ بدر بن عبدالرحمن اليوسف متمنية له التوفيق.