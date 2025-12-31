Icon

“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة Icon برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025 Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان  Icon القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان Icon فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية Icon ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال Icon المغرب يعتقل 118 شخصًا بسبب التلاعب في تذاكر كأس أمم أفريقيا Icon مجلس الأمن يمدد ولاية قوة “أندوف” بالجولان لـ6 اشهر Icon الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

المجتمع
حصاد اليوم

ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صدرت الموافقة بترقية الشيخ / بدر بن عبدالرحمن اليوسف، للمرتبة الثانية عشرة، من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

“المواطن” تهنئ الشيخ بدر بن عبدالرحمن اليوسف متمنية له التوفيق.

قد يهمّك أيضاً
الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن الوطني” بعسير

الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن الوطني” بعسير

الأمر بالمعروف تنظم ورشة عمل لمناقشة مشروعات الرئاسة العامة في الحج

الأمر بالمعروف تنظم ورشة عمل لمناقشة مشروعات الرئاسة العامة في الحج

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد