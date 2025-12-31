ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف

صدرت الموافقة بترقية الشيخ / بدر بن عبدالرحمن اليوسف، للمرتبة الثانية عشرة، من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

“المواطن” تهنئ الشيخ بدر بن عبدالرحمن اليوسف متمنية له التوفيق.