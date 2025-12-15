Icon

تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة Icon ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير Icon انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف Icon لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل Icon وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد Icon السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية Icon الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحصل على اعتمادٍ الجمعية الدولية للسماء المظلمة Icon مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تصعيد ميداني مستمر على عدة محاور

تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٢ مساءً
تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضمن مواصلة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، قصفت إسرائيل مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد ميداني مستمر على عدة محاور.

وأفاد شهود عيان بأن القصف المدفعي استهدف اليوم الاثنين المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافة إلى مناطق شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

قد يهمّك أيضاً
استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها

الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة...

إسرائيل تقصف غزة

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على عدة أهداف مستخدمة عدة صواريخ، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بعمليات تمشيط وحراسة لما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، حيث يتم استهداف أي فلسطيني يحاول الاقتراب من هذا الشريط الذي يفصل المناطق التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي واقعة تحت سيطرته.

أما في محافظة رفح، فلم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث استهدفت الطائرات الحربية أماكن متفرقة في المدينة، بالتزامن مع سماع إطلاق نار عنيف وكثيف من الدبابات والآليات العسكرية المتمركزة على طول محور فيلادلفيا.

وفي حي الجنينة شرق رفح، استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة بخمسة صواريخ على الأقل.

كذلك في مدينة غزة، قصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية، وتحديداً حي الشجاعية، إضافة إلى مناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع. كما أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أقام وحدة عسكرية لأغراض الاستطلاع والتصوير في المناطق الشرقية لمخيم جباليا، وتحديداً في محيط موقع “الإدارة المدنية”، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر، يوم العاشر من أكتوبر الماضي (2025)، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ اغتيالات وقصف مناطق متفرقة في غزة، بزعم ضرب مواقع لحماس.

فيما يعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة وسط أنقاض ما تبقى من غزة التي دمر نحو 80% من أبنيتها.

ولا يزال الطرفان مختلفين بشأن الخطوات التالية، إذ تطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومنعها من أي دور إداري مستقبلي في غزة، بينما ترفض الحركة التخلي عن سلاحها وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة
العالم

استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب...

العالم