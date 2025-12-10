Icon

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها
المواطن - فريق التحرير

أطلقت شركة غوغل تحذيراً واسع النطاق لمليارات المستخدمين حول العالم من تطبيقات VPN خبيثة تُستخدم في التجسس وسرقة البيانات الشخصية، بعد أن رُصدت عمليات اختراق تستغل هذه التطبيقات التي تتخفّى في صورة خدمات شرعية لحماية الخصوصية.

وأكدت غوغل، في أحدث تقاريرها حول الاحتيال والجرائم الإلكترونية، أن مجرمي الإنترنت يوزّعون تطبيقات ضارة متنكرة كخدمات VPN موثوقة على مختلف المنصات، بهدف اختراق أجهزة المستخدمين وسرقة معلوماتهم الحساسة.

تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية

وأوضحت أن هذه الجهات الإجرامية تحاكي العلامات التجارية المعروفة أو تستخدم أساليب تضليل تعتمد على الإعلانات ذات الطابع الإباحي أو استغلال الأحداث الجيوسياسية لاستدراج المستخدمين الذين يبحثون عن اتصال آمن بالإنترنت.

وبيّنت الشركة أن هذه التطبيقات تعمل كوسيلة لنشر برمجيات خبيثة خطيرة، من بينها برامج سرقة المعلومات، وأدوات تمنح القراصنة إمكانية التحكم عن بُعد في الجهاز، وتطبيقات مصرفية مزيفة، مشيرة إلى أن هذه البرمجيات يمكنها سرقة سجل التصفح، والرسائل الخاصة، وبيانات الحسابات المالية، ومعلومات محافظ العملات المشفّرة.

أوضحت غوغل أن التطبيقات الخبيثة هي برامج تبدو طبيعية أو مفيدة، لكنها في الحقيقة مصممة لاختراق الأجهزة أو التجسس على أصحابها، وغالباً ما تتنكر هذه التطبيقات في هيئة أدوات حماية أو ألعاب أو نسخ مجانية من خدمات VPN.

غير أنها تطلب أذونات حساسة مثل الوصول إلى الكاميرا أو الرسائل أو الحسابات البنكية، ثم تستغلها لسرقة البيانات أو التحكم في الجهاز عن بُعد.

وتشمل هذه الفئة برامج سرقة المعلومات، وأدوات الاختراق عن بُعد، وبرمجيات التجسس والإعلانات المزعجة التي تراقب نشاط المستخدم وتبيع بياناته.

حثّت غوغل المستخدمين على تفعيل ميزة “Google Play Protect” لحماية أجهزتهم من التطبيقات الضارة، موضحة أن النظام يستخدم خوارزميات تعلم آلي متقدمة لاكتشاف التطبيقات المشبوهة ومنع تثبيتها، كما أوصت بعدم تنزيل أي تطبيقات من مصادر خارج متجر غوغل بلاي مثل المتصفحات أو تطبيقات المراسلة.

وفي ما يخص الخيارات الآمنة، أشارت تقارير من مؤسسة ?Which البريطانية إلى بعض مزوّدي الـVPN الموثوقين:

– ExpressVPN: الذي يمتلك خوادم في 105 دول، بأسعار تبدأ من 4.03 جنيهات إسترلينية شهرياً.
– NordVPN: الذي يقدم أكثر من 8 آلاف خادم في 126 موقعاً، وتبدأ خططه من 2.57 جنيه إسترليني شهرياً.
– Private Internet Access VPN: الذي يتيح الخدمة في 91 دولة مقابل 1.69 جنيه إسترليني شهرياً.
– Surfshark: الذي يمتلك أكثر من 3000 خادم في 100 دولة، وتبلغ أرخص باقاته 2.59 جنيه إسترليني شهرياً.

كما وسّعت غوغل تحذيراتها لتشمل مخاطر استخدام شبكات “الواي فاي” العامة، مؤكدة أن هذه الشبكات غالباً ما تكون غير مشفّرة وسهلة الاستغلال من قبل القراصنة، ما يعرّض الحسابات البنكية والمعلومات الشخصية للسرقة.

وشددت الشركة في تقريرها الأمني على ضرورة تجنّب الاتصال بشبكات الواي فاي العامة كلما أمكن ذلك، داعية المستخدمين إلى مراقبة حساباتهم البنكية وتقارير الائتمان بانتظام، والانتباه لأي تحذيرات أمنية تصدرها أجهزة أندرويد، كونها قادرة على اكتشاف محاولات الاحتيال والتنبيه منها بشكل فوري.

