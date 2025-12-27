تعادل إيجابي بين القادسية وضمك بدوري روشن

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تعادل فريق القادسية مع ضيفه ضمك بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وافتتح ضمك التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب فالنتين فادا في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح القادسية في إدراك التعادل بواسطة ماتيو ريتيغي مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة (45+1).
وبهذه النتيجة، اكتفى الفريقان بالحصول على نقطة واحدة لكل منهما.