تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
المواطن - واس

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم، أن القوات البحرية الكولومبية صادرت 27 طنًا من الكوكايين من عدة سفن في المحيطين الهادئ والأطلسي، في عملية شاركت فيها قوات من أستراليا وبنما وكوستاريكا والسلفادور.

وقال بيترو: “إنه قد تم مصادرة تسعة أطنان من الكوكايين من عدة سفن في المحيطين الهادئ والأطلسي”.

وتمكنت عملية ثانية، بدعم من قوات الشرطة الأوروبية، من ضبط 18 طنًا من الكوكايين بالقرب من جزر الكناري الإسبانية، الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب أفريقيا.

وأضاف الرئيس أنه تم اعتقال نحو 20 مشتبهًا به في العمليتين، واصفًا الحملة التي نُفِّذَت على مدى يومين بأنها “إحدى أكبر عمليات المصادرة في التاريخ بدون سقوط أي قتلى”.
ووفقًا للأمم المتحدة، تضم كولومبيا، التي تعد أكبر منتج للكوكايين في العالم، أكثر من 250 ألف هكتار مخصص لزراعة نبات الكوكا.

