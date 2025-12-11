تعلق سائق الدراجة الآلية بمركبة أخرى مخالفة مرورية

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي الدراجات الآلية والعادية إلى ضرورة تجنب التعلق بأي مركبة أخرى أثناء القيادة.
وأوضحت الإدارة عبر منصة (إكس) أن قيام قائد الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمها – بالتشبث بمركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء من شأنها تعريض مستخدمي الطريق للخطر، يُعد مخالفة مرورية.
وأضافت أن الغرامة المالية لهذه المخالفة تتراوح بين 150 و300 ريال، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات يحافظ على سلامة قائدي الدراجات وسلامة الآخرين، مشددة على عدم سحب أو حمل أي أشياء قد تتسبب في وقوع اصطدامات أو حوادث على الطريق.