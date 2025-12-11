تعلق سائق الدراجة الآلية بمركبة أخرى مخالفة مرورية

نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي الدراجات الآلية والعادية إلى ضرورة تجنب التعلق بأي مركبة أخرى أثناء القيادة.

وأوضحت الإدارة عبر منصة (إكس) أن قيام قائد الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمها – بالتشبث بمركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء من شأنها تعريض مستخدمي الطريق للخطر، يُعد مخالفة مرورية.

وأضافت أن الغرامة المالية لهذه المخالفة تتراوح بين 150 و300 ريال، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات يحافظ على سلامة قائدي الدراجات وسلامة الآخرين، مشددة على عدم سحب أو حمل أي أشياء قد تتسبب في وقوع اصطدامات أو حوادث على الطريق.