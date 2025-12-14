تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان

سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية غدًا، في مدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات الهيئتين التعليمية والإدارية.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية التعليمية ستستمر ليوم غدٍ عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.