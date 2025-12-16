تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، وذلك نظراً لاستمرار الحالة المطرية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة.

تعليق الدراسة الحضورية

وأوضحت الجامعة، في بيان لها عبر منصة إكس، أن المحاضرات ستُعقد عن بُعد عبر المنصات المعتمدة، لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، مؤكدةً أهمية متابعة الجداول الدراسية والتفاعل مع المحاضرات وفق المواعيد المحددة.

ودعت الجامعة إلى متابعة القنوات الرسمية لأي تحديثات تتعلق بالحالة الجوية أو تنظيم الدراسة.