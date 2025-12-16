تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، وذلك نظراً لاستمرار الحالة المطرية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها عبر منصة إكس، أن المحاضرات ستُعقد عن بُعد عبر المنصات المعتمدة، لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، مؤكدةً أهمية متابعة الجداول الدراسية والتفاعل مع المحاضرات وفق المواعيد المحددة.
ودعت الجامعة إلى متابعة القنوات الرسمية لأي تحديثات تتعلق بالحالة الجوية أو تنظيم الدراسة.