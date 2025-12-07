Icon

تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

أعلن التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات، عن تعليق الدراسة حضوريًا اليوم الاثنين، وتحويل التدريب -عن بُعد-، عبر “منصة التدرب الإلكتروني” في المدينة المنورة وفروعها في جميع المحافظات التابعة لها.

وأكّد التدريب التقني، أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية، واستنادًا إلى التنبيهات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

