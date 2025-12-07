أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة توضيح من إيجار بشأن نقل عداد الكهرباء آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني جامعة الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في رفحاء لقطات لأمطار أملج الليلية سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة
أعلن التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات، عن تعليق الدراسة حضوريًا اليوم الاثنين، وتحويل التدريب -عن بُعد-، عبر “منصة التدرب الإلكتروني” في المدينة المنورة وفروعها في جميع المحافظات التابعة لها.
وأكّد التدريب التقني، أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية، واستنادًا إلى التنبيهات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.