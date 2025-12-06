تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة

بدءًا من الغد.. وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا محظورة في الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب بجوائز 300 ألف ريال.. الجاسر يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة الفيفا يعلن عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026 الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية
أعلن فرع جامعة طيبة بمحافظة العُلا تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي أفادت بهطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على محافظة العُلا والمراكز التابعة لها، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضح فرع الجامعة أن العملية الدراسية ستستمر عن بُعد عبر منصة «بلاك بورد» لجميع الطلاب والطالبات، وفق الأنظمة المعتمدة في مثل هذه الحالات.