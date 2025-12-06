تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة

أعلن فرع جامعة طيبة بمحافظة العُلا تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي أفادت بهطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على محافظة العُلا والمراكز التابعة لها، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح فرع الجامعة أن العملية الدراسية ستستمر عن بُعد عبر منصة «بلاك بورد» لجميع الطلاب والطالبات، وفق الأنظمة المعتمدة في مثل هذه الحالات.