Icon

بدءًا من الغد.. وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع Icon القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا محظورة في الرياض Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا Icon الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب Icon بجوائز 300 ألف ريال.. الجاسر يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة Icon الفيفا يعلن عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026 Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية Icon إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي Icon كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في محافظة العُلا

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٦ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن فرع جامعة طيبة بمحافظة العُلا تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي أفادت بهطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على محافظة العُلا والمراكز التابعة لها، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح فرع الجامعة أن العملية الدراسية ستستمر عن بُعد عبر منصة «بلاك بورد» لجميع الطلاب والطالبات، وفق الأنظمة المعتمدة في مثل هذه الحالات.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا

حالة مطرية على محافظة العُلا

حالة مطرية على محافظة العُلا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة مطرية على محافظة العُلا
السعودية اليوم

حالة مطرية على محافظة العُلا

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية...

السعودية اليوم