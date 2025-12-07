Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

أعلن معهد المسجد النبوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا، لمرحلتي المتوسطة والثانوية والقسم العالي للطلاب والطالبات، وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح المعهد عبر منصة إكس أن الدراسة ستستمر وفق البدائل المعتمدة، مع متابعة الحالة المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

