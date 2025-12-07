تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة رابط التجنيد الموحد في وزارة الدفاع 1447 تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس
أعلن معهد المسجد النبوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا، لمرحلتي المتوسطة والثانوية والقسم العالي للطلاب والطالبات، وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضح المعهد عبر منصة إكس أن الدراسة ستستمر وفق البدائل المعتمدة، مع متابعة الحالة المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.