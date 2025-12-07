تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي

أعلن معهد المسجد النبوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا، لمرحلتي المتوسطة والثانوية والقسم العالي للطلاب والطالبات، وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح المعهد عبر منصة إكس أن الدراسة ستستمر وفق البدائل المعتمدة، مع متابعة الحالة المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.