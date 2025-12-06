تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا

أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي بمحافظة العُلا تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي أشارت إلى هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الكلية أن الدراسة ستستمر عن بُعد عبر منصة «بلاك بورد».