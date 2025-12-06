تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب بجوائز 300 ألف ريال.. الجاسر يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة الفيفا يعلن عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026 الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا
أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي بمحافظة العُلا تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي أشارت إلى هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الكلية أن الدراسة ستستمر عن بُعد عبر منصة «بلاك بورد».