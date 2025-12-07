Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها Icon الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير Icon سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز Icon ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض Icon توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس Icon صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر Icon عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة Icon إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري Icon أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين، في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وكافة المحافظات التابعة لها.

وقالت الإدارة عبر منصة إكس إن القرار جاء بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات

تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات

تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء

تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء

وتابعت أنه تقرر تحويل الدراسة يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1447هـ إلى “عن بُعد” عبر منصة ⁧‫”مدرستي”‬⁩، في جميع المدارس التابعة لتعليم المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء...

السعودية اليوم
تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء
السعودية اليوم

تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة...

السعودية اليوم
تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات
السعودية اليوم

تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة...

السعودية اليوم