تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين، في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وكافة المحافظات التابعة لها.
وقالت الإدارة عبر منصة إكس إن القرار جاء بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية.
وتابعت أنه تقرر تحويل الدراسة يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1447هـ إلى “عن بُعد” عبر منصة ”مدرستي”، في جميع المدارس التابعة لتعليم المدينة المنورة.