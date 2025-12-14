Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الشرقية وحفر الباطن

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الشرقية وحفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية إنه تقرّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 24 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ومحافظة حفر الباطن.

وتابعت إدارة تعليم الشرقية عبر منصة إكس أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ومحافظة حفر الباطن.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية

القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية

ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية 

ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في...

السعودية اليوم
ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية 
السعودية اليوم

ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في...

السعودية اليوم