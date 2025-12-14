تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الشرقية وحفر الباطن

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
قالت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية إنه تقرّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 24 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ومحافظة حفر الباطن.
وتابعت إدارة تعليم الشرقية عبر منصة إكس أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ومحافظة حفر الباطن.