تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم الشرقية وحفر الباطن

قالت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية إنه تقرّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 24 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ومحافظة حفر الباطن.

وتابعت إدارة تعليم الشرقية عبر منصة إكس أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ومحافظة حفر الباطن.