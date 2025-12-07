Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها Icon الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير Icon سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز Icon ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض Icon توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس Icon صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر Icon عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة Icon إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري Icon أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد يوم غدٍ الاثنين 17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م في مقر الجامعة بمحافظة رابغ، وذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة.

وأوضحت الجامعة عبر منصة إكس، أن القرار يشمل الطلاب والطالبات بجميع البرامج الدراسية، فيما سيتم تطبيق نظام الدوام المرن على الموظفين بما يضمن استمرار العمل مع مراعاة الظروف الجوية المتوقعة.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي

جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي

جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة الجامعات السعودية في مبادرة الأبحاث الصحية

جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة الجامعات السعودية في مبادرة الأبحاث الصحية

وأكدت الجامعة متابعتها المستمرة للتقارير المناخية، واتخاذها الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع، داعيةً منسوبيها إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والاطلاع على التحديثات عبر منصات الجامعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد