تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد يوم غدٍ الاثنين 17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م في مقر الجامعة بمحافظة رابغ، وذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة.
وأوضحت الجامعة عبر منصة إكس، أن القرار يشمل الطلاب والطالبات بجميع البرامج الدراسية، فيما سيتم تطبيق نظام الدوام المرن على الموظفين بما يضمن استمرار العمل مع مراعاة الظروف الجوية المتوقعة.
وأكدت الجامعة متابعتها المستمرة للتقارير المناخية، واتخاذها الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع، داعيةً منسوبيها إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والاطلاع على التحديثات عبر منصات الجامعة.