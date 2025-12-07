تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد يوم غدٍ الاثنين 17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م في مقر الجامعة بمحافظة رابغ، وذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة.

وأوضحت الجامعة عبر منصة إكس، أن القرار يشمل الطلاب والطالبات بجميع البرامج الدراسية، فيما سيتم تطبيق نظام الدوام المرن على الموظفين بما يضمن استمرار العمل مع مراعاة الظروف الجوية المتوقعة.

وأكدت الجامعة متابعتها المستمرة للتقارير المناخية، واتخاذها الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع، داعيةً منسوبيها إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والاطلاع على التحديثات عبر منصات الجامعة.