تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات الانتظام يوم غدٍ الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 9 ديسمبر 2025م، لتكون عن بُعد في مقر الجامعة الرئيسي ومقرها في محافظة رابغ، مع تطبيق نظام الدوام المرن للموظفين.

كما أكدت الجامعة عبر منصة إكس استمرار انعقاد الاختبارات المجدولة في الفترة المسائية لطلبة دبلومات التعليم عن بعد في مقر الجامعة الرئيسي.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.