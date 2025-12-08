استحداث أشواط جديدة.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 25 ديسمبر احتواء تشارك في ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام أمطار ورياح على القريات وطبرجل في الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز التأمينات: استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تُلغي أهلية استحقاق تعويض الأمومة رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية الأمن البيئي يشارك في واحة الأمن بمهرجان الإبل بأحدث التقنيات والآليات تتويج الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات الانتظام يوم غدٍ الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 9 ديسمبر 2025م، لتكون عن بُعد في مقر الجامعة الرئيسي ومقرها في محافظة رابغ، مع تطبيق نظام الدوام المرن للموظفين.
كما أكدت الجامعة عبر منصة إكس استمرار انعقاد الاختبارات المجدولة في الفترة المسائية لطلبة دبلومات التعليم عن بعد في مقر الجامعة الرئيسي.
وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.