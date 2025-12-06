تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا محظورة في الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب بجوائز 300 ألف ريال.. الجاسر يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة الفيفا يعلن عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026 الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز
أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في جميع مدارس محافظات ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأحد 16 / 6 / 1447هـ عبر منصة مدرستي في المدارس التابعة لتلك المحافظات.
