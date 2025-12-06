Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في جميع مدارس محافظات ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع.

تعليق الدراسة الحضورية

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأحد 16 / 6 / 1447هـ عبر منصة مدرستي في المدارس التابعة لتلك المحافظات.

