تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري؛ لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، إسهامًا في تهيئة الطلبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بثقة واطمئنان.

وأوضح تعليم الباحة أن الخدمة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور ومنسوبي المدارس، وتُقدَّم خلال فترة الاختبارات عبر مختصين في الإرشاد الطلابي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي، ودعم الجوانب التربوية، والتعامل مع الضغوط المصاحبة للاختبارات.

وبيّن أن استقبال الاتصالات يتم يوميًا من الساعة (9) صباحًا حتى (12) مساءً طوال فترة الاختبارات، عبر الرقم المخصص (0177272360)، مؤكدًا حرص الإدارة على توفير قنوات دعم فاعلة تسهم في تحسين تجربة الطلبة التعليمية ورفع جاهزيتهم.

وأشار تعليم الباحة إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز دور الإرشاد الطلابي، ودعم الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الأكاديمي وتحقيق أهداف العملية التعليمية.