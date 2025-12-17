تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان ارتفاع أسعار النفط عالميًا الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025 سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
أعلنت إدارة تعليم الرياض، تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الخميس بسبب التقلبات الجوية.
وقالت إدارة تعليم الرياض، في بيان عبر منصة إكس: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الخميس 27 جمادى الآخرة 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدينة الرياض ومحافظات ( الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، الخرج، الحريق، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء )”.
#عاجل |
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الخميس 27 جمادى الآخرة 1447هـ، عبر #منصة_مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من… pic.twitter.com/sPLL9cC1Ag
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) December 17, 2025