تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة تعليم الرياض، تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الخميس بسبب التقلبات الجوية.

وقالت إدارة تعليم الرياض، في بيان عبر منصة إكس: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الخميس 27 جمادى الآخرة 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدينة الرياض ومحافظات ( الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، الخرج، الحريق، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء )”.

