تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026 النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا
أعلن تعليم منطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية، الخرج، الدلم، الحريق، حوطة بني تميم، ثادق، حريملاء، المزاحمية، رماح، ضرماء).
وقال تعليم الرياض عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.