تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ مساءً
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلن تعليم منطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية، الخرج، الدلم، الحريق، حوطة بني تميم، ثادق، حريملاء، المزاحمية، رماح، ضرماء).

وقال تعليم الرياض عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

