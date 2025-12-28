“تعليم الرياض” يشارك بحزمة من الفعاليات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة والذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 حتى 3 يناير 2026م.

وقال عبد السلام الثميري المتخدث الرسمي لتعليم الرياض، أن المهرجان منصة تجمع التراث والاقتصاد والسياحة، منوها أن الإبل مكون أساسي للتراث والتاريخ السعودي ورافد مهم من روافد سبل العيش في المجتمع السعودي.



وأوضح الثميري أن مشاركة الإدارة جاء عبر تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المهرجان والمشاركة في أجنحة إمارة منطقة الرياض و وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التعليمية والتوعوية والترفيهية من خلال ٨ أركان متنوعة للحفاظ على هذا الموروث العريق كجزء أساسي من الهوية الوطنية.

وتتضمن الأركان، ركن الهوية الوطنية والذي يعزز الانتماء الوطني ويربط بين تراث الإبل والهوية السعودية عبر رسائل وطنية ومسابقات قصيرة للأطفال، وأنشطة تلوين ورسومات عن الإبل، إضافة إلى زاوية تصوير تراثية تفاعلية.

وركن اللوحات التشكيلية لعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية بأساليب متنوعة (واقعية وتجريدية) تعكس البيئة المحلية وتبرز الموروث الوطني والهوية الثقافية وركن المعروضات التراثية.

وتشمل الأرمان الأعمال الخزفية و عروض الفيديو وهو ركن تفاعلي يعرض فيديوهات من إنتاج الطلبة المشاركين في المهرجانات السابقة، لإبراز إبداعاتهم بأسلوب حيوي وجذاب وركن التصوير التراثي وركن الإبل والتراث وركن تلوين ورسم الإبل للأطفال.