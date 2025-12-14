تعليم القصيم: الدراسة عن بُعد غدًا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية في جميع مدارس التعليم العام بالمنطقة، يوم غدٍ الاثنين، إلى الدراسة “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”.

وقالت إدارة تعليم القصيم عبر منصة إكس، إن ذلك يأتي حرصًا على السلامة العامة وتفاعلًا مع الحالة الجوية المتوقعة، ويشمل القرار جميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى منسوبي ومنسوبات المدارس.