Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليم القصيم: الدراسة عن بُعد غدًا

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٤ مساءً
تعليم القصيم: الدراسة عن بُعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية في جميع مدارس التعليم العام بالمنطقة، يوم غدٍ الاثنين، إلى الدراسة “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”.

وقالت إدارة تعليم القصيم عبر منصة إكس، إن ذلك يأتي حرصًا على السلامة العامة وتفاعلًا مع الحالة الجوية المتوقعة، ويشمل القرار جميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى منسوبي ومنسوبات المدارس.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم

شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم

ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم

ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد