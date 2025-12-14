تعليم القصيم: الدراسة عن بُعد غدًا

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية في جميع مدارس التعليم العام بالمنطقة، يوم غدٍ الاثنين، إلى الدراسة “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”.
وقالت إدارة تعليم القصيم عبر منصة إكس، إن ذلك يأتي حرصًا على السلامة العامة وتفاعلًا مع الحالة الجوية المتوقعة، ويشمل القرار جميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى منسوبي ومنسوبات المدارس.