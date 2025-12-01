تعليم المدينة المنورة يُعلن بدء قبول طلبة الانتساب للعام 1447هـ

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بدء قبول طلاب وطالبات الانتساب للعام الدراسي 1447هـ، للراغبين في مواصلة دراستهم عبر نظام الانتساب، مبينة أن التسجيل يتم عبر المدارس مباشرة.
وأوضحت الإدارة أن القبول يشمل الطلبة ممن تجاوزوا الحد الأعلى لسن الانتظام، بحيث يلتحق غير الموظف بأقرب مدرسة لمقر سكنه، فيما يلتحق الموظف بأقرب مدرسة لمقر عمله، على أن يُقدِّم الموظف خطاب موافقة رسمي يتيح له مواصلة دراسته.
ودعت إدارة تعليم المدينة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل والاطلاع على دليل الإجراءات التنفيذية للائحة تقويم الطالب 2025 إلى زيارة حسابات الإدارة على منصات التواصل الاجتماعي.