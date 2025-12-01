Icon

تعليم المدينة المنورة يُعلن بدء قبول طلبة الانتساب للعام 1447هـ

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٨ مساءً
تعليم المدينة المنورة يُعلن بدء قبول طلبة الانتساب للعام 1447هـ
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بدء قبول طلاب وطالبات الانتساب للعام الدراسي 1447هـ، للراغبين في مواصلة دراستهم عبر نظام الانتساب، مبينة أن التسجيل يتم عبر المدارس مباشرة.

وأوضحت الإدارة أن القبول يشمل الطلبة ممن تجاوزوا الحد الأعلى لسن الانتظام، بحيث يلتحق غير الموظف بأقرب مدرسة لمقر سكنه، فيما يلتحق الموظف بأقرب مدرسة لمقر عمله، على أن يُقدِّم الموظف خطاب موافقة رسمي يتيح له مواصلة دراسته.

ودعت إدارة تعليم المدينة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل والاطلاع على دليل الإجراءات التنفيذية للائحة تقويم الطالب 2025 إلى زيارة حسابات الإدارة على منصات التواصل الاجتماعي.

