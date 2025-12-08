تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا

أعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ، لتكون “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي” في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وأوضحت إدارة تعليم جدة، عبر منصة إكس أن القرار جاء استنادًا إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وفي إطار المتابعة المستمرة للحالة الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع التعليمي.