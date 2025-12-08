تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عناية الإسلام بالمرأة وحفظه لحقوقها في خطبة الجمعة القادمة ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر.. ظاهرة بحرية نادرة وموئل ذو قيمة بيئية عالية ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع انطلاق الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في منظومة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.. غدًا البديوي يدين ويستنكر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون الحياة الفطرية تطلق 37 كائنًا فطريًا في محمية الحِجر بالعُلا هاكاثون علوم الطوارئ والسلامة ينطلق في الرياض فبراير القادم
أعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ، لتكون “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي” في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.
وأوضحت إدارة تعليم جدة، عبر منصة إكس أن القرار جاء استنادًا إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وفي إطار المتابعة المستمرة للحالة الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع التعليمي.