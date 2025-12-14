تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر

أعلن تعليم منطقة عسير أنه بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد ليوم الاثنين الموافق 24 / 06 / 1447هـ، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر.

وتابع تعليم عسير أن مدارس المذكورة تشمل: أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل، المجاردة، بارق، النماص، بلقرن، تنومة، الحرجة، الربوعة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، البرك، والقحمة.