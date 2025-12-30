تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قرارًا بتعيين فضيلة الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني مدير مكتب رئيس الشؤون الدينية بالمسجدالنبوي ، ووكيل الشؤون العلمية والتوجيهية بالمسجد النبوي – متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز منظومة الاتصال المؤسسي، ودعم الرسالة الدينية والإرشادية للرئاسة، بما يسهم في رفع كفاءة التواصل الإعلامي، وإبراز جهود الرئاسة ومبادراتها النوعية في خدمة زائري المسجد النبوي الشريف.

وتمنى معاليه لفضيلته التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويخدم رسالة المسجد النبوي وزائريه.