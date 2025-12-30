تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قرارًا بتعيين فضيلة الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني مدير مكتب رئيس الشؤون الدينية بالمسجدالنبوي ، ووكيل الشؤون العلمية والتوجيهية بالمسجد النبوي – متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز منظومة الاتصال المؤسسي، ودعم الرسالة الدينية والإرشادية للرئاسة، بما يسهم في رفع كفاءة التواصل الإعلامي، وإبراز جهود الرئاسة ومبادراتها النوعية في خدمة زائري المسجد النبوي الشريف.
وتمنى معاليه لفضيلته التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويخدم رسالة المسجد النبوي وزائريه.