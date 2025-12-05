تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة لحالة من التقلبات الجوية ابتداءً من الأحد القادم، تتضمن هطول أمطار غزيرة على فترات متفاوتة تشمل غالبية محافظاتها.

وأشار المركز إلى أن غزارة الأمطار ستكون أشد من الأحد إلى الثلاثاء على العلا، ينبع، بدر، العيص، فيما تشمل أمطار متفرقة خلال نفس الفترة على المدينة المنورة، خيبر، الحناكية، المهد، ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة الجوية سترافقها تأثيرات متعددة، منها أتربة مثارة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وأعاصير وشواهق، إلى جانب تيارات هابطة نشطة السرعة قد تتجاوز 60 كم/ساعة.